Из-за пожара на складе Ozon в Истре возбудили уголовное дело

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после крупного пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, сообщается в среду в телеграм-канале областного управления Следственного комитета РФ (СКР).

"По поручению председателя СКР Александра Ивановича Бастрыкина следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар (ч.1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 августа на складе в селе Петровское городского округа Истра произошло возгорание. "Пожар быстро распространился на большую площадь строения. Количество пострадавших устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа, в составе которой наиболее опытные следователи и криминалисты ГСУ, а также сотрудники главного управления криминалистики СКР.

"Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, приведшие к столь масштабному пожару, а также установить размер причинённого ущерба. По завершении осмотра места происшествия будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-оценочная", - говорится в сообщении.

Ранее в среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. В "скорой помощи" Московской области журналистам сообщили, что в результате инцидента пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы.

По данным пресс-службы Ozon, возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники своевременно эвакуированы.