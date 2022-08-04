Мосгорсуд второй раз оправдал экс-директора фабрики "Меньшевик"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на основании вердикта присяжных оправдал бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу о покушении на убийство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Оправдательный приговор вынесен за не установлением события преступлений. Аверьянову разъяснили его право на реабилитацию, добавили в пресс-службе.

Присяжные 29 июля сочли недоказанными события преступлений, которые вменялись подсудимому. Он обвинялся в покушении на убийство ( ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 105 УК), а также в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК).

27 декабря на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве произошел конфликт со стрельбой, был убит охранник. Аверьянова задержали на следующий день. По версии следствия, он стрелял из охотничьего карабина по приставам, которые 27 декабря пришли на фабрику для взыскания долгов после смены владельца предприятия. Аверьянов и его защита заявляли, что люди, которые пришли на фабрику, ему угрожали, и он действовал ради самообороны и сопротивлялся рейдерам.

В 2020 году присяжные оправдали Аверьянова, которого судили за убийство охранника. Тогда коллегия сочла недоказанным, что преступление совершил бизнесмен для воспрепятствования работы судебных приставов.

Весной 2021 года бизнесмена снова задержали уже по новому уголовному делу - о "покушении на убийство двух или более лиц в связи с их служебной деятельностью".