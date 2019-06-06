Бывшего совладельца фабрики "Меньшевик" вернули из психбольницы в СИЗО

ОНК Москвы будет добиваться, чтобы его снова отправили на обследование и лечение

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Бывшего совладельца московской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника в декабре 2017 года, вернули в следственный изолятор "Водник" из психиатрического стационара. Об этом "Интерфаксу" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и замруководителя "Ассоциации защиты бизнеса" Иван Мельников.

22 мая стало известно, что арестованный совершил попытку самоубийства. Ему потребовалась госпитализация в институт им. Склифосовского. После этого его перевели в психиатрический стационар в "Бутырке".

Мельников предположил, что состояние Аверьянова, "видимо, нормальное", и напомнил, что наблюдение психиатрами после попытки суицида - стандартная процедура".

ОНК возьмет на контроль обеспечение безопасности арестованного в изоляторе, пообещал Мельников. Он напомнил, что раньше Аверьянов жаловался, что охранники его били и что ему отказывали в госпитализации, несмотря на скачки давления "до 200". При проверке члены ОНК обнаружили у арестованного гематомы, ссадины и синяки, которые могут свидетельствовать, что его били. По этим фактам Мельников направил обращение в Генпрокуратуру, но ответа пока не получил.

В ОНК попросили начальника СИЗО "Водник" направить Аверьянова в профильную больницу Минздрава для обследования и лечения.

27 декабря 2017 года Аверьянов открыл стрельбу на территории фабрики "Меньшевик". Он ранил охранника, тот умер. Бизнесмена задержали по обвинению в убийстве и поместили под стражу. В московском управлении Федеральной службы судебных приставов связали случившееся с попыткой судебных приставов взыскать с Аверьянова 3,3 млн рублей. Вину он не признает.