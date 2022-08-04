Путин и Эрдоган обсудят в пятницу в Сочи расширение торгово-экономических связей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в пятницу, 5 августа в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"В соответствии с договорённостями, достигнутыми на двусторонней встрече президентов в Тегеране 19 июля сего года, планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

"Имеется в виду также продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - добавили в пресс-службе.