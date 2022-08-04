Госпитализированные после пожара на складе Ozon выписаны из больницы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Двух человек, госпитализированных после пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, выписали из больницы, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"Двое госпитализированных в результате пожара в Истре выписаны из стационара", - сказал собеседник агентства.

Накануне днем огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. К вечеру спасателям удалось локализовать возгорание на площади 55 тыс. кв. м. В 5:45 утра четверга было объявлено о ликвидации открытого горения.

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что всего в результате пожара пострадали 11 человек, двое были госпитализированы.

В свою очередь пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начата проверка.