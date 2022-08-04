Среди версий причин пожара в Истре назвали короткое замыкание и нарушения при сварке

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следствие по делу о пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре рассматривает несколько версий произошедшего, сообщает телеграм-канал областного управления Следственного комитета РФ (СКР).

"Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников", - говорится в сообщении.

3 августа пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад в подмосковной Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания была привлечена авиация МЧС.

По данным пресс-службы МЧС РФ, спасателям удалось локализовать возгорание на площади 55 тыс. кв. м. В результате происшествия обрушилась кровля здания на площади 22 тыс. кв. м.

В пресс-службе скорой помощи Московской области сообщили, что всего "пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, а девять - амбулаторно".

В свою очередь пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начата проверка.

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