Лавров не увидел заинтересованности Блинкена в контактах

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не проявлял заинтересованности в контакте "на полях" мероприятий АСЕАН в Камбодже.

"Мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссии, я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить, пуговицы все на месте", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Камбоджу.

Таким образом он прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Блинкен может обсудить с Лавровым тему обмена заключенными, если представится возможность "ухватить его за пуговицу".

Лавров отметил, что для обсуждения обмена заключенными есть специальный канал, согласованный президентами двух стран, "и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность".

"Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии, делать громогласные заявления, что они сейчас собираются принять такие-то шаги, это их дело, а даже, я бы сказал, их проблема, потому что договоренности о спокойной, профессиональной работе американцы зачастую не выдерживают", - добавил глава МИД РФ.

"Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами Путиным и Байденом", - подчеркнул Лавров.