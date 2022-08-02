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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Правозащитник обратился к Блинкену с просьбой обменять Бута на баскетболистку Грайнер

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой провести последовательный обмен заключенными, чтобы россиянин Виктор Бут мог скорее вернуться в РФ.

"Хочу выразить свою обеспокоенность в связи с вашей позицией относительно обмена гражданина России Виктора Бута, содержащегося в тюрьме Соединенных Штатов Мэрион с 2012 года, на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Картина ситуации сейчас выглядит так, будто бы вы считаете, что отдельно от мистера Уилана Бриттни Грайнер недостаточно важный человек для обмена на мистера Бута", - говорится в обращении правозащитника, с которым ознакомился "Интерфакс".

Мельников заявил, что выступает за продолжение обменного процесса. "Считаю, что постепенный обмен может быть более результативным, а господина Уилана вы сможете предложить поменять в дальнейшем, так как в американских тюрьмах содержится большое количество граждан России", - подчеркнул Мельников.

Он сообщил, что, по некоторым данным, Россия "оперативно была готова пойти на схему обмена один на один - гражданки Бриттни Грайнер на Виктора Бута", однако в США "заявили о неравнозначном обмене два на один", что "явно может, по моему мнению, затянуть переговоры либо свести к нулю все те огромные усилия родственников заключенных в обеих странах, адвокатов и правозащитников".

Мельников также выразил озабоченность состоянием здоровья Бута, отметил, что у него обострился ряд хронических заболеваний в результате перенесенного COVID-19 и отсутствия необходимой медицинской помощи.

"Прошу вас пересмотреть вашу позицию и при дальнейших переговорах предложить приемлемую схему обмена "один на один", чтобы госпожа Грайнер и господин Бут могли уже в ближайшее время вернуться к своим близким родственникам", - заключил правозащитник.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США Бута на удерживаемых в РФ Грайнер и Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Позднее Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил судьбу осужденных с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.

"Я призывал к тому, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер", - сказал он. При этом Блинкен заявил, что не будет публично давать оценку ответу, который получил от Лаврова.

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