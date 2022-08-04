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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Белом доме заявили, что Блинкен при возможности обсудит с Лавровым обмен заключенными

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в случае, если появится возможность, проведет в Камбодже переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросу обмена заключенными.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, слова которого приводит телеканал NBC.

Ранее СМИ сообщали, что Блинкен не планирует встречи с Лавровым "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Пномпене. В четверг глава МИД РФ заявил, что пока не пересекался с госсекретарём США.

"Не знаю. Ничего не пересекалось сегодня. По программе работали", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, встретился ли он с американским коллегой.

Ранее Кирби заявлял, что Россия, по его мнению, "недостаточно серьезно" отнеслась к американской инициативе по обмену заключенными - россиянина Виктора Бута на граждан США Бритни Грайнер и Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

США Энтони Блинкен Госдеп Сергей Лавров МИД
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