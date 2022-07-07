Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В МИД РФ раскритиковали позицию США по вопросу обмена заключенными

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Создаваемая США шумиха в публичном пространстве не помогает обсуждению вопросов обмена заключенными, в том числе баскетболистки Бриттни Грайнер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас есть давно сложившаяся форма обсуждения этих вопросов. Попытки американской стороны нагнетать в публичном пространстве, шуметь на эту тему понятны, они не помогают практическому решению вопросов", - сказал Рябков журналистам.

В РоссииПравозащитник попросил Лаврова и Блинкена содействовать обмену заключеннымиЧитать подробнее

Он подчеркнул, что необходимые судебные процедуры по делу Грайнер не завершены, пока это не произошло, говорить о дальнейших шагах "вообще нет формальных процедурных оснований".

"Упорство, с которым американская администрация и представители соответствующих структур в Вашингтоне именуют тех, кто получил у нас сроки по серьезным статьям, и тех, кто ждет завершения следствия и вынесения соответствующих судебных вердиктов, "удерживаемыми лицами" - это отражение нежелания Вашингтона воспринимать окружающий мир адекватно", - добавил замминистра.

Рябков отметил, что на фоне таких обвинений и шумихи в СМИ и соцсетях, создаваемой США, "довольно сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что помочь в ситуации с Грайнер может не направление писем президенту США, а "серьезное восприятие американской стороной тех сигналов, которые они получали из России, из Москвы, по профильным каналам".

МИД РФ США Сергей Рябков Бриттни Грайнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Самый дорогой в мире препарат официально появился в России

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Добыча нефти на проекте "Сахалин-1" из-за санкций упала в 22 раза

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Автокран упал на минивэн с людьми на федеральной трассе в Забайкалье

Жительница Дагестана продала новорожденного ребенка за 200 тыс. рублей

Брянское село обстреляли со стороны Украины

Whatsapp грозит штраф до 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Что произошло за день: среда, 6 июля

Суд признал виновным замглавы "Аэрофлота" Александрова в хищении 250 млн руб.

Суд признал виновным замглавы "Аэрофлота" Александрова в хищении 250 млн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });