В МИД РФ раскритиковали позицию США по вопросу обмена заключенными

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Создаваемая США шумиха в публичном пространстве не помогает обсуждению вопросов обмена заключенными, в том числе баскетболистки Бриттни Грайнер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас есть давно сложившаяся форма обсуждения этих вопросов. Попытки американской стороны нагнетать в публичном пространстве, шуметь на эту тему понятны, они не помогают практическому решению вопросов", - сказал Рябков журналистам.

Он подчеркнул, что необходимые судебные процедуры по делу Грайнер не завершены, пока это не произошло, говорить о дальнейших шагах "вообще нет формальных процедурных оснований".

"Упорство, с которым американская администрация и представители соответствующих структур в Вашингтоне именуют тех, кто получил у нас сроки по серьезным статьям, и тех, кто ждет завершения следствия и вынесения соответствующих судебных вердиктов, "удерживаемыми лицами" - это отражение нежелания Вашингтона воспринимать окружающий мир адекватно", - добавил замминистра.

Рябков отметил, что на фоне таких обвинений и шумихи в СМИ и соцсетях, создаваемой США, "довольно сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что помочь в ситуации с Грайнер может не направление писем президенту США, а "серьезное восприятие американской стороной тех сигналов, которые они получали из России, из Москвы, по профильным каналам".