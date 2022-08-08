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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Отбывающим наказание в строгих условиях разрешат один телефонный разговор в год

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 178001-8 о праве осужденных, которые находятся в строгих условиях отбывания наказания, на один телефонный разговор с родственниками или иными лицами в год, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Авторы законопроекта - Крашенинников и депутат Ирина Панькина.

"Заключенные не должны быть оторваны от общества, от своих семей. Несмотря на строгие условия отбывания наказания, у них должно быть право на поддержание связи с близкими людьми", - отметил парламентарий.

Поправки касаются осужденных, которые находятся в строгих условиях отбывания наказания не менее одного года или находятся штрафных, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. Крашенинников напомнил, что сейчас закон разрешает им телефонный разговор только в исключительных личных обстоятельствах. Депутаты предложили разрешить им одну такую беседу каждый год.

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы России на период до 2030 года одной из задач названо совершенствование правового регулирования и обеспечение нормальных условий содержания осужденных, напомнил Крашенинников.

"Европейский Суд по правам человека ранее неоднократно (до прекращения с 16.03.2022 членства Российской Федерации в Совете Европы) отмечал, что полный запрет на телефонные звонки неприемлем и является нарушением статьи 8 "Право на уважение частной и семейной жизни" Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - добавил он.

По его словам, законопроект внесен в палату с учетом этих документов, а также зафиксированных в статье 8 Уголовно-исполнительного кодекса принципов гуманизма, демократизма, рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения.

Павел Крашенинников Госдума Ирина Панькина ЕСПЧ
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