В Кремле подтвердили отказ России исполнять решения ЕСПЧ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия не исполняет решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в частности, не будет исполнять решение суда по жалобам НКО-иноагентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. РФ не исполняет этих решений больше", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос про решение ЕСПЧ по жалобам российских НКО-иноагентов.

Президент РФ Владимир Путин ранее в июне подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, то есть после прекращения полномочий РФ в Совете Европы, не подлежат исполнению в России.

Во вторник ЕСПЧ опубликовал решение по жалобам 73 российских НКО, согласно которому суд установил нарушения прав человека в российском законодательстве об иностранных агентах. В частности, суд определил, что РФ должна была выплатить заявителям 292 090 евро в качестве компенсации материального ущерба, 730 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 118 854 евро в качестве возмещения судебных расходов и издержек.