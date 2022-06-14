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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

ЕСПЧ посчитал несправедливым законодательство РФ об иноагентах

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) усмотрел нарушения прав человека в российском законодательстве об иностранных агентах, следует из сообщения суда.

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Дело, как указывает суд, было по рассмотрено по жалобам 73 российских НКО, занимающихся вопросами гражданского общества, культуры и т.д., которые оспаривали положения и меры закона об иностранных агентах. "Эти меры включали регистрацию в качестве "иностранных агентов", что повлекло повышенные требования к аудиту, отчетности и маркировке, а также крупные штрафы. В результате многие организации были либо вынуждены распуститься, либо были ликвидированы", - отметили в ЕСПЧ.

Рассмотрев жалобы, суд установил, что власти РФ нарушили статью 11 (свобода собраний и ассоциаций) в контексте статьи 10 (свобода выражения мнений) Европейской конвенции по правам человека.

Суд, в частности, установил, что классификация организаций в соответствии с оспариваемым законом как занимающихся политической деятельностью и получающих иностранное финансирование "основана на чрезмерно широком и непредсказуемом толковании этих терминов".

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Кроме того, суд посчитал, что принимаемые в отношении НКО-иноагентов меры - требования к отчетности и "чрезмерные штрафы" - "не были необходимыми в демократическом обществе".

ЕСПЧ постановил, что РФ должна была выплатить заявителям 292 090 евро в качестве компенсации материального ущерба, 730 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 118 854 евро в качестве возмещения судебных расходов и издержек.

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, то есть после прекращения полномочий РФ в Совете Европы, не подлежат исполнению в России.

ЕСПЧ Россия
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