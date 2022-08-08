Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Мосгорсуд признал законным арест Ильи Яшина по делу о фейках

Мосгорсуд признал законным арест Ильи Яшина по делу о фейках
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заключение под стражу муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом), который обвиняется в распространении фейков о деятельности ВС РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Судебное заседание проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме.

13 июля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Яшину меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 12 сентября 2022 года.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за эфира на YouTube-канале Яшина 7 апреля, где он рассказывал о случившемся в Буче.

Оппозиционеру было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сам Яшин вину не признает и считает своё уголовное преследование политически мотивированным.

22 июля Минюст РФ внес Яшина в реестр физических лиц-иностранных агентов.

Илья Яшин Мосгорсуд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

Три человека стали жертвами крушения частного самолета в Коми

Источник сообщил о выдвижении топ-менеджера "Авроры" на пост гендиректора "Победы"

В Кремле заверили, что РФ и Турция не ставят себе цели обрушить доллар

Кремль заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Кремль заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной

Kia отзовет в РФ 105,4 тыс. машин Rio из-за проблем с подушками безопасности

Kia отзовет в РФ 105,4 тыс. машин Rio из-за проблем с подушками безопасности
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос почти на 60%

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос почти на 60%

Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России

Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России

Прокуроры выявили почти 85 тыс. нарушений в работе ФСИН за полгода

Что произошло за день: воскресенье, 7 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });