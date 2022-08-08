Мосгорсуд признал законным арест Ильи Яшина по делу о фейках

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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заключение под стражу муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (признан в РФ иноагентом), который обвиняется в распространении фейков о деятельности ВС РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Судебное заседание проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме.

13 июля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании Яшину меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 12 сентября 2022 года.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за эфира на YouTube-канале Яшина 7 апреля, где он рассказывал о случившемся в Буче.

Оппозиционеру было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сам Яшин вину не признает и считает своё уголовное преследование политически мотивированным.

22 июля Минюст РФ внес Яшина в реестр физических лиц-иностранных агентов.