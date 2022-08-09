Песков надеется на здравый смысл в связи с призывами ограничить въезд россиян в Европу

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи со звучащими на Западе призывами ограничить въезд гражданам России в Европу выразил надежду, что здравый смысл в конечном итоге возобладает.

"Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами - это первое", - заявил Песков во вторник журналистам. "В своей недружественности многие из этих стран заходятся до беспамятства. И доходят, опять же, до таких заявлений, которые буквально лет 80 назад мы слышали из центра Европы, из некоторых европейских стран", - сказал Песков.

"Думаю, что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что в Москве пока не видит изменения отношения к РФ со стороны властей Германии и Австрии, о чем пишет ряд немецких СМИ, однако надеются, что избиратели этих стран добавят руководству политической мудрости.

"Нет, мы не видим этих перемен, к сожалению, но мы надеемся, что рано или поздно они настанут. В том числе, мы надеемся, что они настанут, потому что сами избиратели порекомендуют определенные корректировки линии в отношении нашей страны, большей политической мудрости тем, кого они избирают", - сказал Песков.

Премьер-министры Эстонии Кая Каллас и Финляндии Санна Марин высказались за установление запрета для россиян посещать страны Европы.

"Прекратите выдавать россиянам туристические визы. Посещение Европы - привилегия, а не одно из прав человека. Воздушное сообщение с Россией закрыто. Это значит, что пока страны Шенгена выдают визы, соседи России несут на себе всю тяжесть (Финляндия, Эстония, Латвия - единственные точки въезда). Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас", - заявила во вторник в твиттере Каллас.

Днем ранее с аналогичным заявлением выступила и ее коллега Марин. "Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится", - сказала она.

Позиция по предложению Зеленского

В Кремле негативно отнеслись к предложению президента Украины Владимира Зеленского закрыть всем россиянам въезд в западные страны, заметив, что "иррациональность мышления в данном случае зашкаливает".

"Заявление, собственно, достаточно, скажем так, говорящее само за себя, скорее всего, конечно, иррациональность мышления в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию - "это процесс, который не имеет перспектив". "Душок" у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего", - добавил Песков.

Кроме того, он отметил: "Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые, так сказать, пытаются "наказать" Россию, как они говорят, уже активно платят за это по счетам: и сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. И рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти".

Украинская сторона, отметил Песков, должна отдавать себе в этом отчет.