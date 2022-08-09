Россия будет добиваться полного вывода калининградского транзита из-под санкций ЕС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия будет добиваться полного вывода из-под санкций ЕС грузового транзита в Калининградскую область, а также восстановления полноценного функционирования железнодорожного пассажирского транзита через Литву, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Исаков.

"Продолжим работать над полноценным восстановлением калининградского грузового транзита. Наша принципиальная позиция - он должен был полностью и однозначно выведен из-под действия нелегитимных односторонних санкций Евросоюза и функционировать исключительно на основе имеющихся международных договоренностей с Литвой и Евросоюзом, политических обязательств с их стороны", - сказал Исаков, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам дипломата, в ситуации с калининградским транзитом "речь по сути идет о внутренних перевозках, а не экспортно-импортных операциях".

"Попытки ЕС регулировать экономическое взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами являются, по сути, грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны, что недопустимо", - заявил Исаков.

Тем не менее, как отметил Исаков, "на сегодняшний день можно говорить о том, что пока нам удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита".

"Определенные развязки с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что "найденные решения в отношении грузовых железнодорожных перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные".

"Ситуация по-прежнему далека от нормальной", - добавил Исаков.

Вместе с тем, по словам дипломата, российская сторона "параллельно будет добиваться от Литвы выполнения обязательств в отношении пассажирского железнодорожного транзита, параметры функционирования которого до сих пор не восстановлены в полном объеме после снятия эпидемиологических ограничений", связанных с пандемией COVID-19.

Он напомнил, что эти ограничения касаются "количества пассажиров в одном поезде".

"При этом имеются в виду те лица, которые имеют на руках упрощенный проездной билет на железной дороге, то есть исключительно российские граждане. Количество же пассажиров, обладающих иными документами для поездок через территорию Литвы, а именно шенгенская виза либо вид на жительство в ЕС, не регламентируется", - сообщил Исаков.

По его словам, "таким образом, налицо однозначно дискриминационный подход литовской стороны, пытающейся ограничить росгражданам возможности для передвижения".

"Подобная ситуация для нас также неприемлема. В этой связи настойчиво ставим перед литовцами вопрос об отмене этих неоправданных рестрикций и возвращению к полной загрузке составов", - заявил Исаков.

В ходе дискуссии он также сообщил, что при осложнении грузового транзита Россия примет ответные меры, они уже подготовлены. "Меры ответные проработаны в межведомственном формате, и в случае необходимости будут приняты решения о том, чтобы принять эти меры", - сказал он.

По его словам, в настоящее время в Литве искусственно обостряют проблемы финансового обслуживания перевозок, предлагая России искать способы оплаты.

"Мы в очередной раз подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под надуманными предлогами, будь то по линии банковских структур, будь то логистических цепочек компаний... Намерены продолжать добиваться урегулирования ситуации в контактах с Вильнюсом и Брюсселем", - заявил дипломат.