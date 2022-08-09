Эксперт допустил, что взрывы в Крыму не повлияют на бронирование туров

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Взрывы близ крымского поселка Новофедоровка произошли вдали от курортной зоны, никто из туристов не обращался за помощью и не выразил желания прервать отпуск, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Туристов там нет, взрывы произошли не в курортной зоне, а далеко от берега. Есть туристы, которые размещаются в частном секторе, но опять-таки взрыв был вдали от него. Пока что ситуация спокойная, из туристов никто не обращался с просьбами о помощи или прерывании отпуска", - рассказал он.

Как отметил Ромашкин, инцидент вряд ли отразится и на будущих бронированиях отдыха в Крыму. "Туристы, которые хотели отдыхать в августе, уже забронировали. Сейчас бронируется начало сентября, бархатный сезон. А если говорить о сентябре, то спешки нет. Мне кажется, что россияне затаились в ожидании распродажи туров с кешбэком. Я не думаю, что эта ситуация как-то серьезно скажется на бронированиях туров в Крым", - считает эксперт.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, в результате взрыва никто не пострадал, огневого воздействия на объект не зафиксировано. В настоящее время вокруг аэродрома в Крыму, где произошли взрывы, ввели 5-километровую зону оцепления.