Глава Крыма сообщил о введении пятикилометровой зоны оцепления в Новофедоровке

Из района взрывов эвакуировали три десятка человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - После взрывов у курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма там приняты меры безопасности, сообщил с места событий глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, там выставлен периметр оцепления в 5-километровой зоне: "ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей".

МЧС следит за возгораниями, добавил он, на место направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация.

При этом, как написал Аксенов, говорить о пострадавших пока рано.

"Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался. Убедительно прошу доверять только официальной информации", - добавил он.

"Гражданские при взрывах в Новофедоровке не пострадали. Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов", - добавил советник Аксенова Олег Крючков и уточнил, что их расселят в пансионатах и гостиницах и обеспечат питанием.

Ранее стало известно, что в районе Новофедоровки произошли взрывы.

В Минобороны России объяснили, что на территории аэродрома "Саки" на обвалованной площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. По информации ведомства, это произошло без огневого воздействия по площадке. Никто не пострадал, причины взрывов выясняются, пожар тушат, отметили в министерстве.