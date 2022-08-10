Спрос на черноморские курорты в бархатный сезон вырос на 30-70%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Спрос на отдых на курортах Черноморского побережья в бархатный сезон вырос в этом году, в зависимости от направления, на 30-70% по сравнению с прошлым годом, в топе продаж – Сочи и Абхазия. Об этом сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Ведущие туроператоры фиксируют заметный рост спроса на туры на внутреннем рынке в период бархатного сезона. По их оценкам, в сравнении с прошлым годом бронирования увеличились от 30 до 70% в зависимости от направления. Продажи туров на курорты Краснодарского края в бархатный сезон идут на 30-40% лучше, чем годом ранее. На 15-20% увеличился спрос на курорты Абхазии", - говорится в сообщении.

По прогнозам туркомпаний, в целом продажи на осень на внутреннем рынке будут выше на 25-30% относительно прошлого года, а по краснодарским курортам динамика окажется еще более существенной: рост на 60-70%.

"Из-за приостановки авиасообщения в аутсайдерах окажется Крым: падение спроса, как ожидается, будет двукратным. Если бы не это направление, динамика продаж на бархатный сезон была бы еще на 10-15% выше текущей", - подчеркнули в АТОР.

Рост интереса туристов к осеннему отдыху по сравнению с прошлым годом туроператоры объясняют тем, что тогда продажи на осень тормозились из-за ковидных ограничений. В этом году также есть факторы, мешающие увеличению объемов. Это погодные катаклизмы в Краснодарском крае и Крыму и ожидание старта осеннего этапа туристического кешбэка.

"Кроме того, по-прежнему есть туристы, которые из-за сезонного роста заболеваемости ковидом не рискуют бронировать туры за 1,5-2 месяца вперед, опасаясь возвращения коронавирусных ограничений. Как полагают участники рынка, эта аудитория будет бронировать туры ближе к дате заезда", - отметили в АТОР.

По данным ассоциации, рейтинг самых популярных направлений отдыха россиян осенью возглавляет Сочи. На втором месте – Абхазия. Третье и пятое место занимают Анапа и Геленджик, несмотря на закрытие аэропортов на обоих курортах. На четвертом – курорты Кавминвод. В прошлом году в первую пятерку входил Крым.

"Стоимость отдыха в России в сентябре-октябре будет на 10-15% дороже чем годом ранее. По экскурсионным направлениям цены выросли за год на 8-9%, по пляжным – на 13-15%. Средняя стоимость пляжного тура на 7 дней с перелетом из Москвы составит 60 тыс. рублей на двоих. Дефицита мест в отелях черноморского побережья в этот период пока нет", - отметили в АТОР.

В сентябре туроператоры ожидают роста спроса на Калининградскую область, Санкт-Петербург и Московскую область, поскольку интерес туристов будет постепенно переключаться с пляжного отдыха в сторону сити-туров и экскурсионного туризма. Поможет продажам и новый этап акции кешбэка на осенние туры, который Ростуризм обещает запустить в конце августа.