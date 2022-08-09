Оппозиционер Кара-Мурза останется в СИЗО еще на два месяца

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кара-Мурзы сроком на два месяца до 12 октября 2022 года", - сказали в пресс-службе.

В конце июля Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Кара-Мурзы об осуществлении деятельности нежелательной организации (часть 1 статьи 284.1 УК РФ).

Оппозиционер был арестован в конце апреля, также Минюст присвоил ему статус физического лица - иностранного агента.

О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно в день его ареста.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе вменяется один эпизод распространения фейков о ВС РФ – "его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты представителей Штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о ВС РФ для бомбардировок жилых районов объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещённых средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам РФ".

Виновным он себя не признает и считает дело политически мотивированным.

Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

За Кара-Мурзу поручились более 40 известных людей, в числе которых Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, Наталья Солженицына – вдова писателя Александра Солженицына, председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Борис Акунин, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов), депутаты Мосгордумы и муниципальных районов Москвы.