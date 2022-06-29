Мосгорсуд оставил оппозиционера Кара-Мурзу в СИЗО до 12 августа

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление срока содержания под стражей оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ физлицом-иноагентом), арестованного по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ.

"Постановление Басманного суда Москвы от 8 июня 2022 года – оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Оппозиционер был арестован в конце апреля, также Минюст присвоил ему статус физического лица - иностранного агента. О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно в день его ареста.

Басманный суд 8 июня продлил Кара-Мурзе срок содержания в СИЗО на два месяца до 12 августа.

Следственный комитет предъявил ему обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе в настоящее время вменяется один эпизод распространения фейков о ВС РФ – "его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты представителей Штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещённых средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам РФ".

Виновным он себя не признает и считает дело политически мотивированным.

Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

За Кара-Мурзу поручилось более 40 известных людей, в числе которых Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, Наталья Солженицына – вдова писателя Александра Солженицына, председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Борис Акунин, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов), депутаты Мосгордумы и муниципальных районов Москвы.