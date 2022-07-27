Против оппозиционера Кара-Мурзы возбуждено еще одно уголовное дело

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбуждено против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), который арестован по обвинению в дискредитации ВС РФ, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров в среду.

"Как нам с адвокатом Ольгой Михайловой стало сегодня известно, 13 июля 2022 года Главным следственным управлением Следственного комитета России в отношении Владимира Кара-Мурзы возбуждено еще одно уголовное дело", - сказал Прохоров.

"На этот раз - по части 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)", - отметил адвокат.

Он сказал, что в настоящий момент защитникам пока неизвестно, о какой организации идет речь.

"Обвинение Владимиру Кара-Мурзе по данной статье пока не предъявлено", - уточнил адвокат.

Как сообщалось, Басманный суд 8 июня продлил Кара-Мурзе срок содержания в СИЗО на два месяца - до 12 августа.

Оппозиционер был арестован в конце апреля, также Минюст присвоил ему статус физического лица - иностранного агента.

О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно в день его ареста.

Дело о фейках об использовании ВС РФ

Следственный комитет предъявил ему обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе вменяется один эпизод распространения фейков о ВС РФ - "его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты представителей штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о ВС РФ для бомбардировок жилых районов объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам РФ".

Виновным он себя не признает и считает дело политически мотивированным.

Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

За Кара-Мурзу поручилось более 40 известных людей, в числе которых Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, Наталья Солженицына - вдова писателя Александра Солженицына, председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Борис Акунин, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов), депутаты Мосгордумы и муниципальных районов Москвы.