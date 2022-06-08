Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Суд в Москве на два месяца продлил срок ареста оппозиционера Кара-Мурзы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей на два месяца оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), арестованного по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

"Суд постановил: ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Владимиру Кара-Мурзе до 12 августа 2022 года подлежит удовлетворению", - сообщила судья Валентина Левашова.

Заседание проходило в закрытом от слушателей и прессы режиме, о чем ходатайствовал следователь Андрей Задачин в связи "с тайной семьи обвиняемого".

22 апреля Басманный суд отправил Кара-Мурзу в СИЗО, также Минюст присвоил ему статус физического лица - иностранного агента.

О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно в день его ареста.

В чем обвиняют Кара-Мурзу

Следственный комитет предъявил ему обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе в настоящее время вменяется один эпизод распространения фейков о ВС РФ - "его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты представителей штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о (применении - ИФ) ВС РФ для бомбардировок жилых районов объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам РФ".

Виновным он себя не признает и считает дело политически мотивированным.

Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Владимир Кара-Мурза
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Любовь Соболь получила реальный срок по делу о проникновении в жилище

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

Уголовное дело возбуждено после нападения на конвоира и пристава в суде в Ростове-на-Дону

Уголовное дело возбуждено после нападения на конвоира и пристава в суде в Ростове-на-Дону

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск моделей Granta

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск моделей Granta

Песков отметил, что Лондон не просил об обмене взятых в плен в Мариуполе британцев

Совфед одобрил законы о предельном сроке исполнения в РФ решений ЕСПЧ

Для депутата Белоусова запросили 14 лет колонии по делу о крупной взятке

Для депутата Белоусова запросили 14 лет колонии по делу о крупной взятке

Онлайн-голосование на осенних выборах разрешили в семи регионах РФ

Онлайн-голосование на осенних выборах разрешили в семи регионах РФ

Подсудимый ранил из пистолета пристава и конвоира в суде в Ростове-на-Дону

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });