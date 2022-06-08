Суд в Москве на два месяца продлил срок ареста оппозиционера Кара-Мурзы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду продлил срок содержания под стражей на два месяца оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), арестованного по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

"Суд постановил: ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Владимиру Кара-Мурзе до 12 августа 2022 года подлежит удовлетворению", - сообщила судья Валентина Левашова.

Заседание проходило в закрытом от слушателей и прессы режиме, о чем ходатайствовал следователь Андрей Задачин в связи "с тайной семьи обвиняемого".

22 апреля Басманный суд отправил Кара-Мурзу в СИЗО, также Минюст присвоил ему статус физического лица - иностранного агента.

О задержании Кара-Мурзы в рамках уголовного дела стало известно в день его ареста.

В чем обвиняют Кара-Мурзу

Следственный комитет предъявил ему обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе в настоящее время вменяется один эпизод распространения фейков о ВС РФ - "его выступление в Палате представителей штата Аризона (США - ИФ) 15 марта сего года".

Согласно постановлению Следственного комитета, "Кара-Мурза в публичном выступлении перед членами Палаты представителей штата Аризона США, действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о (применении - ИФ) ВС РФ для бомбардировок жилых районов объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, чем причинил существенный вред интересам РФ".

Виновным он себя не признает и считает дело политически мотивированным.

Санкция по данной статье предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.