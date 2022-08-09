Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией взрывов в Крыму

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Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Нарушение правил пожарной безопасности рассматривается как основная причина взрыва боеприпасов на аэродроме "Саки" в Крыму, признаков намеренного воздействия для их подрыва нет, сообщил источник в российском военном ведомстве.

"В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме "Саки" рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет", - сказал он.

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, огневого воздействия на объект не зафиксировано.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, один человек погиб после взрывов.

"Еще раз повторю: общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", - заявил глава региона.

По данным регионального Минздрава, пять человек получили раны от осколков стекла.

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