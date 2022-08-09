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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Один человек погиб в результате взрывов в Новофедоровке в Крыму

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб после взрывов близ курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", - написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

В целом, по его словам, ситуация локализована и находится под контролем.

"Еще раз повторю: общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", - добавил глава региона.

Аксенов добавил, что сейчас проводится обход, определяется размер ущерба.

"Но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте", - уточнил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Аксенов ранее заявил, что введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали 30 человек. По данным регионального Минздрава, пять человек получили раны от стекляных осколков.

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