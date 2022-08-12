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Ростуризм спрогнозировал внутренний турпоток в 2022 году в 61 млн человек

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В России с начала года уже отдохнули более 34 млн человек, это даже чуть больше показателя доковидного 2019 года, а по итогам 2022 года внутренний турпоток составит 61 млн человек, сообщила на совещании по развитию туризма глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова отметила, что за два года серьезно изменилась структура туристического потока.

"В два раза выросло количество отдыхающих в стране и путешествующих с целью оздоровления, отдыха и досуга. А раньше у нас преобладали бизнес-поездки. И это напрямую отразилось на обороте отрасли. По итогам этого года он на один триллион превзойдет показатель 2019 года, это очень большой рост. И конечно, все это напрямую влияет на один из ключевых показателей эффективной работы отрасли - это рабочие места. У нас в 2020 году занятость в отрасли очень существенно падала, дальше нам ее удалось восстановить практически на 95%, и эта работа сейчас продолжается", - добавила она.

В 2019 году внутренний турпоток составил рекордные 65 млн человек, напомнила глава Ростуризма.

Ростуризм Зарина Догузова
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