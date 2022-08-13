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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Минобороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Населенный пункт Пески в Донецкой народной республике полностью взят под контроль, сообщает Минобороны РФ.

"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

Кроме того, по данным военного ведомства, в районе Краматорска уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней.

Также сообщается, что в Николаевской области уничтожены два украинских вертолета Ми-24.

Хроника 24 февраля – 13 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Пески ДНР
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