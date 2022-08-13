Минобороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Населенный пункт Пески в Донецкой народной республике полностью взят под контроль, сообщает Минобороны РФ.

"В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

Кроме того, по данным военного ведомства, в районе Краматорска уничтожена пусковая установка HIMARS и склад c боеприпасами к ней.

Также сообщается, что в Николаевской области уничтожены два украинских вертолета Ми-24.