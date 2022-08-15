Участие государства в поддержании нравственности считает обязательным 71% россиян

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе невозможно без участия государства, считает 71% участников опроса, проведенного ВЦИОМом 7 августа по телефону среди 1600 взрослых россиян.

В 2005 году так считали 66% респондентов, в 2007 году - 76%.

Мораль и нравственность считают сферой частной жизни, в которую государство не должно вмешиваться, 23% респондентов (26% - в 2005 году, 18% - в 2007 году).

56% россиян согласны с мнением, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современны (48% и 60% в предыдущие годы). 38% склонны считать, что мир изменился и многие моральные нормы сегодня уже устарели (47% и 35% в 2005 и 2007 годах).

71% опрошенных уверены, что лучше пусть они не добьются в жизни успеха, но никогда не переступят через моральные принципы и нормы (52% и 55% в предыдущих опросах). Мир жесток и ради успеха иногда приходится переступать через моральные принципы и нормы, соглашаются 23% респондентов (40% и 35% в 2005 и 2007 годах).