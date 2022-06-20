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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В школах РФ введут еженедельные классные часы по общественно-политической тематике

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Для российских школ, исходя из общественно-политического календаря, разрабатывается программа классных часов на 32 недели, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, 32 недели у нас есть в году, чтобы каждую (неделю - ИФ) вместе с общественно-политическим календарем мы могли разговаривать с детьми", - сказал Новиков в понедельник во время трансляции "Классного марафона", организованного академией Минпросвещения России.

На представленном им слайде были выделены направления из "Стратегии национальной безопасности России", такие как "Жизнь, достоинство, права и свободы человека", "Патриотизм", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Историческая память и преемственность поколений" и др.

Новиков также сообщил, что в РФ продолжается конкурс на замещение должностей советников по воспитанию в школах, на него поданы 45 тысяч заявок. Он напомнил, что должность советников по воспитанию в школах вводится, чтобы не загружать педагогов лишней работой. "Они (советники - ИФ) в режиме 24/7 будут помогать педагогам заниматься вопросами воспитания детей", - добавил начальник управления.

Пилотный проект по воспитательной работе в школах и введению должностей советника директора по воспитанию был запущен в 2021 году, в 2022/2023 учебном году советники должны появиться в большинстве школ.

Сергей Новиков
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