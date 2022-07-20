Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Российское движение детей и молодежи учреждено на собрании в Крыму

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Учредительное собрание российского движения детей и молодежи прошло в среду в международном детском центре "Артек" в Крыму, сообщила журналистам председатель собрания Ирина Антонова.

"Решение об учреждении приняли, устав приняли. Теперь документы будут переданы в министерство юстиции для регистрации, дальше пойдет процесс формирования региональных отделений", - сказала Антонова после собрания.

В РоссииКремль отрицает планы по возрождению пионерииЧитать подробнее

По ее словам, движение призвано объединить все детские общественные организации, в него могут войти дети от 6 до 18 лет. Название движению пока не выбрано.

В учредительном собрании приняли участие 46 человек - руководители и представители крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней, а также представители администрации президента РФ и федеральных органов власти. В числе учредителей - АНО "Большая перемена", Российское движение школьников, "Юнармия" и другие организации.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Согласно закону, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

Артек Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

В Госдуме готовы принять поправки о передаче икон из музеев в храмы

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ

Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в РФ впервые с мая достигла почти 5,7 тыс. человек

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам из уязвимых категорий вновь носить маски

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Эстонский фонд признан нежелательным в РФ

Пограничный пункт Крупец в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Wildberries фиксирует нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле

В 2021 году сменился лидер российского рынка сыра

ГПБ вводит для физлиц комиссию по счетам в долларах и евро

Что произошло за день: вторник, 19 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });