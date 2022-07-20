Российское движение детей и молодежи учреждено на собрании в Крыму

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Учредительное собрание российского движения детей и молодежи прошло в среду в международном детском центре "Артек" в Крыму, сообщила журналистам председатель собрания Ирина Антонова.

"Решение об учреждении приняли, устав приняли. Теперь документы будут переданы в министерство юстиции для регистрации, дальше пойдет процесс формирования региональных отделений", - сказала Антонова после собрания.

По ее словам, движение призвано объединить все детские общественные организации, в него могут войти дети от 6 до 18 лет. Название движению пока не выбрано.

В учредительном собрании приняли участие 46 человек - руководители и представители крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней, а также представители администрации президента РФ и федеральных органов власти. В числе учредителей - АНО "Большая перемена", Российское движение школьников, "Юнармия" и другие организации.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Согласно закону, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.