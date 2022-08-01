В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

В Минпросвещения хотят, чтобы вся страна говорила на одном языке и правильно понимала происходящее

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В школах и колледжах с начала сентября будут раз в неделю проводить тематические классные часы "Разговоры о важном", рассказал журналистам в Екатеринбурге замминистра просвещения Денис Грибов.

"С начала учебного года, пока, предварительно, раз в неделю, в понедельник, в школах и учреждениях среднего профессионального образования будут проводить такие уроки. После поднятия государственного флага и исполнения гимна", - сказал чиновник.

На занятиях будет проводиться "обсуждение с детьми в открытом диалоге" актуальной информационной повестки.

"Мы ориентировались на календарь образовательных событий, утвержденный Минпросвещения России. Он приурочен к датам, событиям, ценностным ориентирам. На каких-то уроках поговорим о семье, на других - о Родине, о труде, о дружбе. Где-то они будут приурочены к знаковым государственным праздникам", - сказал замминистра.

Специальных учебников для этого не будет, но методисты института образования разрабатывают модульные уроки.

"Нам бы хотелось, чтобы вся страна говорила на одном языке. С правильным пониманием тех вещей и процессов, которые происходят", - пояснил Грибов.

О подготовке программы таких классных часов на 32 занятия в год в июне рассказывал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. В соответствии с общественно-политическим календарем, на этих занятиях предполагается обсуждать направления из "Стратегии национальной безопасности России", такие как "Жизнь, достоинство, права и свободы человека", "Патриотизм", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Историческая память и преемственность поколений".