Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания

В Минпросвещения хотят, чтобы вся страна говорила на одном языке и правильно понимала происходящее

В школах с сентября введут еженедельные уроки патриотического воспитания
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В школах и колледжах с начала сентября будут раз в неделю проводить тематические классные часы "Разговоры о важном", рассказал журналистам в Екатеринбурге замминистра просвещения Денис Грибов.

"С начала учебного года, пока, предварительно, раз в неделю, в понедельник, в школах и учреждениях среднего профессионального образования будут проводить такие уроки. После поднятия государственного флага и исполнения гимна", - сказал чиновник.

На занятиях будет проводиться "обсуждение с детьми в открытом диалоге" актуальной информационной повестки.

"Мы ориентировались на календарь образовательных событий, утвержденный Минпросвещения России. Он приурочен к датам, событиям, ценностным ориентирам. На каких-то уроках поговорим о семье, на других - о Родине, о труде, о дружбе. Где-то они будут приурочены к знаковым государственным праздникам", - сказал замминистра.

Специальных учебников для этого не будет, но методисты института образования разрабатывают модульные уроки.

"Нам бы хотелось, чтобы вся страна говорила на одном языке. С правильным пониманием тех вещей и процессов, которые происходят", - пояснил Грибов.

О подготовке программы таких классных часов на 32 занятия в год в июне рассказывал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. В соответствии с общественно-политическим календарем, на этих занятиях предполагается обсуждать направления из "Стратегии национальной безопасности России", такие как "Жизнь, достоинство, права и свободы человека", "Патриотизм", "Крепкая семья", "Созидательный труд", "Историческая память и преемственность поколений".

Денис Грибов Минпросвещения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Объединенная сеть кинотеатров отменила показ голливудского кино по акции "кинопродукт"

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

Закупки зерна в госфонд России в первый день торгов прошли без результата

Скончался последний руководитель КГБ СССР Бакатин

В России COVID-19 за сутки выявили у 10 824 человек

В России COVID-19 за сутки выявили у 10 824 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });