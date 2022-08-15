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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:56

Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Условия безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции обсуждались в понедельник в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщили в Минобороны РФ.

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"15 августа министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

"Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Еленовка", - сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений", - отметили в Минобороны РФ.

Сергей Шойгу ООН Антониу Гутерриш Запорожская АЭС
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