Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Условия безопасного функционирования Запорожской атомной электростанции обсуждались в понедельник в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, сообщили в Минобороны РФ.

"15 августа министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

"Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в н.п. Еленовка", - сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений", - отметили в Минобороны РФ.