Власти Энергодара сообщили об атаке ВСУ и взрывах в районе Запорожской АЭС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли в понедельник огонь по территории Энергодара, есть взрывы в районе Запорожской АЭС, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города, который находится на подконтрольной РФ части области.

"Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок. В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне", - говорится в сообщении.

Экстренные службы города собирают информацию о пострадавших и ущербе.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов и не только.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В последние месяцы активно обсуждается возможный визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. С российской стороны звучат заявления о готовности оказать содействие в решении организационных вопросов.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.