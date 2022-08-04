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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Песков назвал доказанной вину Киева в ударе по СИЗО в Еленовке

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вина Украины в ударе по СИЗО с украинскими военными в Еленовке очевидна и доказана, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке. Пленные украинцы, которые там содержались, погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых, - сказал он. - Здесь есть доказательства, и нечего здесь скрывать".

Он напомнил, что Россия предложила ООН и МККК на месте ознакомиться с произошедшим и провести необходимое расследование.

Ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. По последним данным, там погибли 50 военнопленных и были тяжело ранены еще 73. 3 августа замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что военнопленные были размещены в исправительной колонии в Еленовке по настоянию властей Украины.

Еленовка Дмитрий Песков ВСУ Минобороны
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