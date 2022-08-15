Жители пострадавшей от взрывов Новофедоровки в Крыму подали 2700 заявлений о компенсации

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Новофедоровке на западе Крыма завершен осмотр квартир, пострадавших после детонации боеприпасов на военном аэродроме, от граждан принято около 2,7 тысячи заявлений на выплату компенсаций за утрату или повреждение имущества, сообщил руководитель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

"На сегодня обследован весь многоквартирный жилой фонд, в частности, 2987 квартир", - написал Гоцанюк в понедельник в своем телеграм-канале.

"Специалистами департамента труда и социальной защиты населения администрации Сакского района республики Крым организована работа по приему заявлений от граждан по утрате имущества первой необходимости. За сегодня принято 1 059 заявлений. Всего (с прошлой недели - ИФ) принято 2 693 заявления граждан", - отметил глава Совмина Крыма.

Гоцанюк сообщил также, что газ подключен у 2 222 абонентов, неподключенными остаются 180 абонентов.

По его сведениям, в больнице продолжают лечение двое пострадавших, их состояние удовлетворительное.

По данным Минобороны РФ, 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Источник в ведомстве назвал основной версией нарушение правил пожарной безопасности. Местные власти ввели режим ЧС. После взрывов около 250 жителей доставили в пункты временного размещения. Один человек погиб, 14 получили травмы.

Повреждены 62 многоквартирных и 80 частных домов, 20 коммерческих объектов.