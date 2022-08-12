Взрыв в крымской Новофедоровке повредил 80 частных домов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Подсчет частных домов в крымском курортном поселке Новофедоровка (Сакский район, Крым), поврежденных в результате детонации боеприпасов на аэродроме, завершен, началось их восстановление, сообщил в пятницу "Интерфаксу" глава администрации Сакского района Владимир Сабивчак.

"Из 557 (столько всего частных домов в Новофедоровке - ИФ) пострадало 80. Потихоньку уже восстанавливаем, процентов 20 уже восстановили: в основном крыши, окна", - сказал Сабивчак.

Ранее сообщалось о 62 поврежденных многоквартирных домах и 20 коммерческих объектах.

В пятницу началась уборка общественных территорий в поселке, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем телеграм-канале. К этой работе привлечены более 400 человек.

9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Источник в Минобороны назвал основной версией нарушение правил пожарной безопасности. Местные власти ввели режим ЧС. После взрывов около 250 жителей доставили в пункты временного размещения. Один человек погиб, 14 получили травмы.