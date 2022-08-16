Шойгу заявил, что РФ изменит подходы к обороне из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Россия пересматривает подходы к обороне своей территории из-за изменения условий безопасности в Балтийском регионе и Арктике после вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конечно, официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории", - сказал Шойгу на Десятой Московской конференции по международной безопасности.

"Отдельные выводы уже сделаны и закреплены в обновлённой Морской доктрине, утверждённой президентом РФ 31 июля. Работа на этом направлении будет продолжена", - заявил министр.

По его словам, расширение альянса за счёт вступления в военный блок Швеции и Финляндии никак не связано с российской спецоперацией на Украине.

"Практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет. Фактически региональное объединение НОРДЕФКО (Комитет североевропейского оборонного сотрудничества) является северным филиалом НАТО и служит ширмой для прикрытия участия этих стран в мероприятиях совместной боевой подготовки", - сказал Шойгу.