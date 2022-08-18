Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В Финляндии проверят данные о возможном нарушении самолетами РФ воздушной границы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Финляндии проверят информацию о том, что два российских истребителя МиГ-31 могли вторгнуться в финское воздушное пространство над Финским заливом близ города Порвоо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Начато предварительное расследование.

По его данным, финские военные, в свою очередь, подняли самолет в воздух, чтобы идентифицировать эти два летательных аппарата.

Предполагаемое нарушение произошло примерно в 9.40 утра и продолжалось около двух минут: самолеты зашли в воздушное пространство на глубину одного километра и направились на запад, сообщил порталу Yle начальник пресс-службы министерства Кристиан Ваккури.

В Минобороны напомнили, что в мае 2022 года транспортный вертолет Ми-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии. Тогда вертолет проник на территорию республики на глубину в несколько сотен метров.

Финляндия Минобороны Порвоо Кристиан Ваккури МиГ-31
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Программу "Сельская ипотека" в РФ решили сделать бессрочной

Парапланы, дельтапланы и планеры до 115 кг могут обязать ставить на учет в Росавиации

Глава МЧС призвал губернаторов Центральной России и Поволжья запретить посещение лесов

Генпрокуратура поручила провести проверку в связи с пожарами в Рязанской области

Генпрокуратура поручила провести проверку в связи с пожарами в Рязанской области

В РФ могут запретить аресты бизнесменов по экономическим преступлениям небольшой тяжести

В РФ могут запретить аресты бизнесменов по экономическим преступлениям небольшой тяжести

В РФ не будут продлевать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа

В РФ не будут продлевать запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа

Москва направила во Владимирскую область технику и специалистов для тушения пожаров

ФСБ задержала 8 членов террористической ячейки в Москве, Красноярске и Новосибирске

В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров

В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров

АКОРТ попросила разрешить параллельный импорт алкоголя

АКОРТ попросила разрешить параллельный импорт алкоголя
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });