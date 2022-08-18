В Финляндии проверят данные о возможном нарушении самолетами РФ воздушной границы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Финляндии проверят информацию о том, что два российских истребителя МиГ-31 могли вторгнуться в финское воздушное пространство над Финским заливом близ города Порвоо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Начато предварительное расследование.

По его данным, финские военные, в свою очередь, подняли самолет в воздух, чтобы идентифицировать эти два летательных аппарата.

Предполагаемое нарушение произошло примерно в 9.40 утра и продолжалось около двух минут: самолеты зашли в воздушное пространство на глубину одного километра и направились на запад, сообщил порталу Yle начальник пресс-службы министерства Кристиан Ваккури.

В Минобороны напомнили, что в мае 2022 года транспортный вертолет Ми-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии. Тогда вертолет проник на территорию республики на глубину в несколько сотен метров.