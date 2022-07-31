Путин утвердил Морскую доктрину РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Морской доктрины Российской Федерации", сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

Морская доктрина, утвержденная президентом РФ 17 июня 2015 года, признается утратившей силу.

"Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того президент России подписал указ "Об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота", сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

Указом вносятся изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации и устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

Церемония подписания указов об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ России состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.