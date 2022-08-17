Крымчанам выплатят компенсации до 100 тыс. руб. за поврежденное после взрывов имущество

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Жителям сел в Джанкойском районе на севере Крыма планируется выплатить компенсации в размере 10, 50, 100 тыс. рублей за имущество, поврежденное и утерянное в результате разрывов боеприпасов на военном складе, сообщил глава республики Сергей Аксенов журналистом в среду.

"Выплаты 10, 50, 100 тысяч - это плановые", - сказал Аксенов.

"То, что внепланово, каждая комиссия дает свои предложения. (...) Договорились, что федеральный центр в случае необходимости помощь окажет, если надо будет и нормативно. Есть поврежденные дома военнослужащих, которые из республиканского бюджета делать я не имею права, но все равно найдем возможность, как оказать военным помощь на месте", - добавил глава Крыма.

Как сообщалось, 16 августа в Джанкойском районе, близ сел Майское и Азовское, произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 3 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили за несколько часов, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

В Минобороны назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов. СКР возбудил уголовное дело.