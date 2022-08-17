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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Разрывы боеприпасов на севере Крыма почти прекратились

Разрывы боеприпасов на севере Крыма почти прекратились
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Разрывы на месте детонации боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе на севере Крыма к утру среды практически прекратились, сообщил "Интерфаксу" глава администрации Майского сельского поселения Николай Карпец.

"Вроде, более-менее все нормально, единичное что-то (разрывы - ИФ) утром было. Пока еще работают саперы", - сказал Карпец.

Как сообщалось, 16 августа в Джанкойском районе, близ села Майское, произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы более 3 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

В Минобороны назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов. СКР возбудил уголовное дело.

Крым
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