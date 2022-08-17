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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Российский посол в США сообщил о продолжении переговоров об обмене заключенными

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон продолжают контакты о проведении обмена находящихся в местах лишения свободы граждан двух стран, сообщил телеканалу "Россия 24" посол России в США Анатолий Антонов.

"Контакты сохраняются. Мы исходим из того, что этот вопрос надо решать в спокойной атмосфере. Как договорились президенты России и Соединенных Штатов Америки, вопрос должен решаться по линии соответствующих структур. Такая работа идет", - сказал он и предложил "просто подождать конкретных результатов".

Ранее этим летом представители Вашингтона не раз заявляли, что намерены добиться освобождения осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Москве было сделано "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 27 июля CNN со ссылкой источники утверждал, что администрация Джо Байдена пытается обменять двух американцев на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. Затем представители Вашингтона отмечали, что российская сторона несерьезно отнеслась к последнему предложению.

В Москве на это отвечали, что договоренностей об обмене пока нет и что такие переговоры должны проходить без "мегафонной дипломатии".

4 августа Химкинский суд приговорил двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду гашишного масла в Россию. Спортсменка в последнее время играла за екатеринбургский УГМК. В суде она сказала, что знала о запрете ввозить в Россию наркотики, но масло, прописанное ей врачами в США, положила в багаж случайно.

Бывший морпех Пол Уилан в июне 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж. Он вины не признавал и говорил, что на флешке, при получении которой его задержали, должны были быть съемки его предыдущих поездок по России.

В 2012 году суд в США приговорил Виктора Бyта к 25 годам тюрьмы по обвинению в попытке продать оружие колумбийским боевикам, которые могли угрожать интересам США. Бут отвергает эти обвинения.

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