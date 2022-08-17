Госдеп не увидел ничего необычного в военных учениях "Восток-2022"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В руководстве США не считают военные учения "Восток-2022" каким-либо необычным мероприятием, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Насколько я понимаю, это совместные учения ряда стран, не только России и Китая. Страны регулярно и правомерным образом принимают суверенные решения, в каких военных учениях им принимать участие. (...) Так что мы не усматриваем чего-либо особенного в такой их активности", - сказал он.

Он отметил развитие отношений, в том числе сфере безопасности между Россией и КНР, а также между Россией и Ираном и выразил обеспокоенность этим в связи "со взглядами таких стран как КНР, Россия на международный порядок".

Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Народно-освободительная армия Китая наряду с военными Индии, Белоруссии, Таджикистана и Монголии примет участие в стратегических военных учениях "Восток-2022", которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября. В заявлении отмечалось, что "учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией".

На этих учениях должны быть отработаны "вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе".