Портал Стопкоронавирус.рф приостановит публикацию данных о коллективном иммунитете в РФ

Из-за появления новых вариантов вируса придется создать новую модель расчетов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Портал Стопкоронавирус.рф приостанавливает еженедельную публикацию данных об уровне коллективного иммунитета в РФ к COVID-19, так как появление новых вариантов вируса требует пересмотра модели расчетов, говорится в сообщении, опубликованном на портале в четверг.

"В связи с необходимостью разработки новых подходов к оценке коллективного иммунитета, публикация данных на Стопкоронавирус.рф приостанавливается до формирования новой методологии расчета уровня коллективного иммунитета", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что "изменения генома вируса, появление новых геновариантов и смены их доминирования требуют пересмотра модели, исходя из накопленных научных данных об особенностях распространения новых штаммов коронавируса и течения вызываемого ими заболевания, а также с учетом показателей так называемого гибридного иммунитета". ""Гибридный иммунитет" формируется у вакцинированных лиц, перенесших COVID-19 в легкой форме", - уточнятся в сообщении.

Там также говорится, что в настоящее время коллективный иммунитет рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, разработанной в период циркуляции исходного геноварианта COVID-19, учитывающей число переболевших и вакцинированных лиц за определенное время, в то время как в мире и в России "фиксируется рост заболеваемости за счет нового штамма "омикрон" и его новых подвидов (BA.4/BA.5)".

Начиная с октября 2021 года на портале Стопкоронавирус.рф публиковались сведения об уровне коллективного иммунитета, который необходимо было довести до 80% взрослого населения, которые переболели или прошли вакцинацию. Это было нужно, чтобы эффективно противостоять распространению штамма "дельта" COVID-19, сопровождавшегося тяжелым течением болезни и высоким уровнем смертности среди населения. С начала года "дельта" практически была вытеснена "омикроном" и его подвариантами, течение болезни стало более легким, похожим на ОРВИ, на фоне чего темпы вакцинации снизились и уровень иммунитета стал падать.

Согласно сведениям, опубликованным 12 августа, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ оценивался в 7,4%.