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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Росздравнадзор поручил регионам активизировать COVID-вакцинацию населения

В ведомстве также заявили о необходимости восстановить работу штабов по профилактике коронавируса

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что власти российских регионов должны восстановить работу местных штабов по профилактике распространения коронавируса на фоне подъема заболеваемости в стране, а также активизировать вакцинацию населения, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования", - приводит пресс-служба Росздравнадзора слова Самойловой с совещания с территориальными органами федеральной службы.

Также глава ведомства поручила региональным отделениям Росздравнадзора совместно с местными властями проверить субъекты на наличие лекарств против COVID-19 и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов вакцинации.

Для контроля за исполнением поручений с 20 июля в Росздравнадзоре будут проходить ежедневные совещания с регионами по ситуации с распространением коронавируса, где будут обсуждаться уровень коллективного иммунитета и темпы вакцинации, число вакцинированных взрослых, детей и подростков, работа пунктов вакцинации. Ведомство планирует заслушивать 5-7 регионов в сутки, добавили в пресс-службе.

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом на фоне распространения новых подвариантов штамма "омикрон".

Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Росздравнадзор Алла Самойлова
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