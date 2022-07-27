Безработица в РФ в июне осталась на историческом минимуме в 3,9%

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Безработица в России в июне 2022 года не изменилась, оставшись на минимальном уровне в 3,9% за период наблюдений показателя с 1991 года, достигнутом в мае этого года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В апреле показатель безработицы составлял 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

До начала года в течение четырех месяцев удерживался уровень безработицы в 4,3%. Он был достигнут в сентябре и на тот момент являлся историческим минимумом.

Общая численность безработных в России в июне 2022 года составила 2 млн 951 тыс. человек, что на пять тысяч ниже показателя мая 2022 года.