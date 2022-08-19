Суд назначил 2,5 года колонии бывшему директору ТАНТК имени Бериева

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Таганрогский городской суд приговорил бывшего директора Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса (ТАНТК) имени Бериева Юрия Грудинина к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 0,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Грудинин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего директора ТАНТК возбудили два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Грудинин с 1 июля 2016 года по 9 апреля 2019 года совершил хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения на сумму около 3,7 млн рублей, а также в период с 10 по 28 февраля 2019 года - на сумму более 1,4 млн рублей.

Источник "Интерфакса" говорил, что одно из этих дел связано с патентом самолета-амфибии. Кроме того, по его данным, Грудинин обвиняется в назначении необоснованных премиальных выплат руководящему составу предприятия. Позже он дал указание обналичить выплаты и передать деньги ему, после чего потратил около 1,4 млн рублей по своему усмотрению.

ТАНТК имени Бериева выпускает самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специальные авиакомпнексы для Минобороны. Завод также ремонтирует и модернизирует Ту-95МС дальней авиации и противолодочные самолетов Ту-142 авиации ВМФ.

Грудинин руководил предприятием с декабря 2015 года до апреля 2019 года, когда возглавил "Ильюшин". 22 июля 2020 года ГУ МВД Ростовской области сообщило, что бывший директор ТАНТК стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.