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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Три канадские НПО внесены в реестр нежелательных в РФ организаций

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минюст РФ обновил в пятницу список иностранных НПО, деятельность которых нежелательна в России, добавив в него три канадские организации.

Согласно данным реестра, нежелательными в РФ признаны "Канадский украинский конгресс", "Конгресс украинцев Канады" (Ukrainian Canadian Congress), "Институт Макдональда-Лорье" (Macdonald-Laurier Institute), Канада, "Украинская национальная федерация Канады" (Ukrainian National Federation of Canada).

Таким образом, в настоящий момент в списке нежелательных числятся 65 иностранных НПО.

Минюст РФ Канада Украина
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