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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Началась эвакуация жителей двух населенных пунктов в Рязанской области из-за пожаров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС эвакуируют население поселка Деулино и деревни Ольгино Рязанской области из-за ухудшения ситуации в природными пожарами в регионе, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

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"Поселок Деулино Рязанского района - частичная эвакуация жителей, деревня Ольгино - полная эвакуация (25 человек)", - говорится в сообщении. Сотрудниками ведомства подготовлены временные пункты для размещения людей.

Как написал в воскресенье в своем телеграмм-канале врио губернатора региона Павел Малков, временное отселение жителей двух населенных пунктов связано с ухудшением погодных условий. "Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня", - отметил он.

По словам губернатора, руководство районов вместе с представителями регионального МЧС проводят необходимые организационные мероприятия, контролируют процесс. "Жители могут уехать на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Подготовлены временные пункты размещения людей. На местах остаются группировки личного состава и техники. В ближайшее время они будут усилены", - отметил Малков.

По данным МЧС, к тушению природных пожаров в Рязанской области привлечены 783 человека, 218 единиц техники, в том числе 17 воздушных судов.

Ранее в воскресенье пресс-служба регионального МЧС сообщала, что площадь активных природных пожаров в Рязанской области составляет около 160 га, всего огнем пройдено около 8,6 тыс. га.

Режим ЧС из-за пожаров введен в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах Рязанской области, а также в Окском заповеднике. По факту пожаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область
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