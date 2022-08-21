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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Активные природные пожары в Рязанской области зафиксированы на площади 160 га

Активные природные пожары в Рязанской области зафиксированы на площади 160 га
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - По данным на воскресенье, площадь активных природных пожаров в Рязанской области составляет около 160 га, всего огнем пройдено около 8,6 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Как говорится в сообщении, предпринимаются все необходимые меры для тушения и защиты населенных пунктов.

"Продолжают прибывать дополнительные силы. Работают семь тяжелых самолетов, десять вертолетов. В ликвидации огня задействованы почти 900 человек. Тушение проводится круглосуточно", - отмечает пресс-служба.

Режим ЧС из-за пожаров введен в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах Рязанской области, а также в Окском заповеднике. По факту пожаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область
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